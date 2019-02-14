Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:40, 14 Февраля 2019
фото: vk.com/ohotnikirybolovtv

Телеканал "Охотник и рыболов" проведет в Карелии соревнования по зимней рыбалке

Загрузка...

Кубок телеканала "Охотник и рыболов" пройдет 2 марта, призовой фонд составит 900 тысяч рублей, сообщили в Минспорта Карелии.

По традиции зимнего Кубка гости смогут принять участие в турнире по подледному лову, чтобы побороться за призовой фонд в 900 тысяч рублей и звание победителя.

Соревнования пройдут в личном зачете за 5 призовых мест и 3 специальные номинации. Участникам разрешено ловить на одну удочку с одной приманкой: мормышкой (насадочной или безнасадочной, с кембриком или без него), "чертиком" (козой, чертиком, ведьмой и т.п.), блесной или балансиром. Разрешается ловля "на стоячую удочку" и на поплавок.

Чтобы рыбалка стала еще более удачной, чемпион мира и мастер спорта международного класса Владимир Габелев поделится своим опытом по особенностям зимнего блеснения.


Сайт правительства Карелии

Для тех же, кто хочет просто отлично провести выходные с семьей, весь день будут работать развлекательные площадки с бесплатными мастер-классами, дегустацией ухи, катанием на оленях, шоу-программой на сцене, детской зоной и подарками от телеканала "Охотник и рыболов".

Соревнования пройдут 2 марта на Онежской набережной в устье реки Лососинки. Вход свободный.

Регистрация участников и подробности на сайте.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-02-14 18:01:21
Истинные карельцы в компании с масквичами рыбу в аквариуме не ловят. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей
13.02.2019, 13:57
ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
08.02.2019, 14:38
Священника Петунова за злостные нарушения хотят перевести из поселения в колонию общего режима
09.02.2019, 09:28
ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку

Аналитика

Сегодня 10:42
Капитал
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 1
Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.
Галикеев боится за свою жизнь 6
Сегодня 10:33
Взятки по молодости лет 7
12.02.2019 13:57
Много удовольствия, мало пользы 16
12.02.2019 09:50
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам 9
11.02.2019 11:36
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2019 12:09
Частная жизнь
"Я хочу жить" 5
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС НА ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:00
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»