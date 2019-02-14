Телеканал "Охотник и рыболов" проведет в Карелии соревнования по зимней рыбалке

Кубок телеканала "Охотник и рыболов" пройдет 2 марта, призовой фонд составит 900 тысяч рублей, сообщили в Минспорта Карелии.

По традиции зимнего Кубка гости смогут принять участие в турнире по подледному лову, чтобы побороться за призовой фонд в 900 тысяч рублей и звание победителя.

Соревнования пройдут в личном зачете за 5 призовых мест и 3 специальные номинации. Участникам разрешено ловить на одну удочку с одной приманкой: мормышкой (насадочной или безнасадочной, с кембриком или без него), "чертиком" (козой, чертиком, ведьмой и т.п.), блесной или балансиром. Разрешается ловля "на стоячую удочку" и на поплавок.

Чтобы рыбалка стала еще более удачной, чемпион мира и мастер спорта международного класса Владимир Габелев поделится своим опытом по особенностям зимнего блеснения.



Сайт правительства Карелии

Для тех же, кто хочет просто отлично провести выходные с семьей, весь день будут работать развлекательные площадки с бесплатными мастер-классами, дегустацией ухи, катанием на оленях, шоу-программой на сцене, детской зоной и подарками от телеканала "Охотник и рыболов".

Соревнования пройдут 2 марта на Онежской набережной в устье реки Лососинки. Вход свободный.

Регистрация участников и подробности на сайте.