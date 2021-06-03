Телеведущий Виктор Набутов отправится с компанией Volvo Cars в путешествие по Карелии

Road Trip в Карелию с Виктором Набутовым состоится с 19 по 22 июня.

Анонс ближайшего путешествия по дорогам Карелии появился в инстраграме volvocarsrus.

«Заводим моторы Volvo и едем по лучшему автомобильному маршруту этого лета. В компании известного телеведущего и журналиста Виктора Набутова проедем по самым живописным дорогам Карелии, останавливаясь в уютных деревнях и знакомясь с карельской кухней, заглядывая в пещеры и бункеры, посещая крепости и рассматривая петроглифы. А в один из дней пересядем с ваших автомобилей на скоростные катера, чтобы добраться до острова Кижи и увидеть памятники деревянного зодчества», — говорится в посте volvocarsrus.

Как отмечается, путешествие в формате road trip разработал «Клуб путешествий Михаила Кожухова» совместно с компанией Volvo Cars — маршрут проверен и проработан до мелочей.

Путешественники отправятся в Карелию из Санкт-Петербурга. За три дня road trip они намерены преодолеть 940 км.