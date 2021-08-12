Тело мужчины нашли в сгоревшей квартире в поселке на севере Карелии (ФОТО)

В поселке Лоухи пожарные обнаружили тело хозяина квартиры, которая загорелась ночью в жилом доме.

Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы по Лоухскому району, пожар произошел сегодня, 17 августа, в 1:51 в доме № 9 на 4 квартиры по улице Кемская. Для ликвидации возгорания привлекалось подразделение пожарной части № 57 (8 чел., 2 ед. техники).



© ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району»

«По прибытии к месту пожара было обнаружено интенсивное горение веранды и кухни квартиры с высокой плотностью задымления помещений, площадь пожара на момент прибытия пожарного подразделения составила 40 кв. метров, для ликвидации пожара было подано 3 пожарных ствола, осуществлялся подвоз воды пожарными автоцистернами от ближайшего пожарного пирса», — говорится в сообщении спасателей.



© ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району»

В ходе тушения пожара пожарными в помещении было обнаружено тело погибшего хозяина квартиры, причина пожара устанавливается.



© ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району»

Пожар был ликвидирован в 3:00.