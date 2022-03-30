Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире в поселке Карелии

В Беломорском районе арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы.

В минувшее воскресенье, 17 апреля, в квартире жилого дома в поселке Сосновец Беломорского района тела было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

В ходе предварительного следствия установлено, что в этот день 33 — летний мужчина находился в квартире со своей сожительницей. В ходе возникшего между ними конфликта обвиняемый решил убить женщину. Он несколько раз ударил сожительницу ножом. От полученных ран женщина скончалась.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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