Тело жителя Карелии обнаружили в автомобиле в центре Санкт-Петербурга

Страшная находка была сделана в Адмиралтейском районе Петербурга: внутри "подснежника" нашли мертвого человека.

Информация о трупе внутри машины поступила в полицию около семи часов вечера 3 марта. Как стало известно "Водителю", тело нашли внутри Ford, припаркованного у дома 90 по набережной реки Фонтанки.

Погибшим оказался 32-летний житель Карелии. По всей видимости, иного места жительства в Петербурге мужчина не имел. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Что касается автомобиля Ford , то без движения он простоял около 6 месяцев.

Ранее иномарка принадлежала 33-летнему жителю города на Неве, однако сейчас числится архивной.