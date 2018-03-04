Тело жителя Карелии обнаружили в автомобиле в центре Санкт-Петербурга

По теме
Загрузка...
Страшная находка была сделана в Адмиралтейском районе Петербурга: внутри "подснежника" нашли мертвого человека.
Информация о трупе внутри машины поступила в полицию около семи часов вечера 3 марта. Как стало известно "Водителю", тело нашли внутри Ford, припаркованного у дома 90 по набережной реки Фонтанки.
Погибшим оказался 32-летний житель Карелии. По всей видимости, иного места жительства в Петербурге мужчина не имел. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.
Что касается автомобиля Ford , то без движения он простоял около 6 месяцев.
Ранее иномарка принадлежала 33-летнему жителю города на Неве, однако сейчас числится архивной.
По теме
Выбор читателей
27.02.2018, 09:29
26.02.2018, 13:16
01.03.2018, 17:40
25.02.2018, 13:41
28.02.2018, 21:30
Аналитика
01.03.2018 15:55
Обществоведение
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
Чтиво
01.03.2018 12:49
Без политики
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
01.03.2018 09:56
28.02.2018 16:19
28.02.2018 14:36
Медиа
01.03.2018 16:48
Комментарии