«Телогрейки и кирзовые сапоги»: почему дороги в Карелии трудно ремонтировать по финским технологиям

Реконструировать автодороги в Карелии по финским технологиям не всегда возможно из-за того, что в советские времена их строили без укладки необходимого основания.

Об этом рассказал сегодня в парламенте министр транспорта республики Сергей Щебекин.

«У нас и финские технологии не всегда работают по той простой причине, что они подразумевают под собой наличие основания дороги. А у нас съездите на дорогу Петрозаводск-Суоярви — там видно, что в основании. У нас же как дороги делали? Сначала лес по ним таскали, потом лаги клали деревянные. Потом все это перегнивало, и мы в основании дороги находим и телогрейки и кирзовые сапоги и бревна вперемешку не понятно с чем, и в этом же основании нашли несколько скелетов человеческих», — сказал министр.

Как сообщалось ранее, человеческие кости были обнаружены в этом году при ремонте автодороги в Пряжинском районе Карелии.