"Темнокожего паренька" привезли на ярмарку в Петрозаводск (ФОТО)

Посетитель "Универсальной ярмарки" в Петрозаводске рассказал, какой товар можно приобрести у торговцев.

Фотограф "Столицы на Онего" сообщили, что овощей на "Универсальной ярмарке" почти нет: "один прилавок, да и том больше банок с маринадами".

Одна половина рядов отдана под одежду, вторая - рыба свежая и копченая, колбасы и сладости.

Судя по ценникам, тут можно купить "лосося-вкусняшку", "скумбрию - блестящую богиню" и "угорька-темнокожего паренька".

"На одном из прилавков с белорусскими колбасами за порядком и качеством следит с портрета Лукашенко, - рассказал фотокор. - У торговцев восточными сладостями появилась какая-то новая халва в круглых банках, раньше такой не было. Новогодний прилавок только один - елки, гирлянды и толпы игрушечных мышей. Большинство продавцов те же, что были на осенней ярмарке в октябре".