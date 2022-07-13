Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии

Гидрометцентр республики дал предварительный прогноз погоды на последний летний месяц.

Температура в августе на территории Карелии будет близка к климатической норме — +15,0℃ (для Петрозаводска).Такой прогноз дает Гидрометцентр Карелии. А вот осадков может превысить норму почти в полтора раза.

Преобладающими температурами будут от +18 до+23℃. Впрочем, в отдельные дни первой половины августа температура в Карелии будет подниматься до +28℃. Ночами ожидается от +9,+15℃. А вот к концу месяца температура даже днем не будет превышать +19℃.

Благодаря вероятной смене циклонов и антициклонов погода в Карелии будет меняться, чередуя сухие и дождливые дни.

В Гидрометцентре напомнили, что самая высокая температура воздуха в августе была зафиксирована в Петрозаводске в 2010 году. Тогда 9 августа было +32,4℃. А вот ночью 27 августа 1980 года в столице Карелии было отмечено минус 1,7℃. Эта температура стала самой низкой за всю историю наблюдений.