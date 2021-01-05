Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Очевидцы рассказали о гибели водителя в столкновении "легковушки" с фурой в Карелии
Сегодня 09:32
Администрация Петрозаводска показала, как иллюминированы самые красивые витрины и окна (ФОТО) 3
Сегодня 14:14
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии 1
Сегодня 10:18
Автомобилисты в Петрозаводске поделились опытом, как уберечь машины от крысиных зубов 11
Сегодня 14:35
Петрозаводский священник предложил защищаться от коронавируса масками для подводного плавания 20
Сегодня 09:05

Температура воздуха в Карелии местами опустится до минус 20°С

Новости. Погода
17:00, 05 Января 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 6 января для Петрозаводска и районов республики.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер  северо-восточный  слабый.

Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Облачная с прояснениями погодами ожидается и в районах Карелии. Местами также небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер  северо-восточный слабый.

Температура воздуха в течение суток  -8, -13°С, на юге -3, -8°С, местами ночью до -20°С, днем до -17°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-01-05 19:16:42
Россия идёт в глубь вселенной.. хотя нафига?.. сама она вселенная.. в чоорную дырку схлопнется.
кир
2021-01-05 20:24:11
Вася, зачем тогда всё есть? Мы есть. И нам ничего за это нет?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
03.01.2021, 11:02
В Петрозаводске женщина выпала с пятого этажа и осталась жива (ФОТО)
30.12.2020, 19:04
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 3
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»