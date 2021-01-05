Температура воздуха в Карелии местами опустится до минус 20°С

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 6 января для Петрозаводска и районов республики.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Облачная с прояснениями погодами ожидается и в районах Карелии. Местами также небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха в течение суток -8, -13°С, на юге -3, -8°С, местами ночью до -20°С, днем до -17°С.