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Теплая дождливая погода ожидается 27 июля в Карелии

Новости. Погода
17:00, 26 Июля 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

О погоде на вторник сообщили в карельском Гидрометцентре.

В Петрозаводске 27 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем воздух прогреется до +24, +26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +11, +16°С, местами до +7°С, днем потеплеет до +22, +27°С, местами до +30°С.

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Комментарии

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2021-07-26 17:16:17
Портянки на радостях напьются ..и будут голыми танцевать, при луне . :)
Гость
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