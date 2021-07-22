Теплая дождливая погода ожидается 27 июля в Карелии

О погоде на вторник сообщили в карельском Гидрометцентре.

В Петрозаводске 27 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем воздух прогреется до +24, +26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +11, +16°С, местами до +7°С, днем потеплеет до +22, +27°С, местами до +30°С.