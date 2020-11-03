Теплая погода сохранится в Карелии 5 ноября

О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске5 ноября будет облачно.

Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +3,+5°С, днем потеплеет до +4,+6°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная погода, но с прояснениями.

В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного.

Ночная температура составит 0, +5°С, днем воздух прогреется до +2, +7°С.