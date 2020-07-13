Теплая погода сохранится в среду в Карелии

О погоде на 15 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, завтра в Карелии ожидается переменная облачность. Ночью местами по северным районам пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов, днем потеплеет до +16, +21 градусов.
В Петрозаводске прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +9, +11 градусов. Днем воздух прогреется до +18, +20 градусов.
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