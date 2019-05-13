Тепло не задержится в Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в ближайшие дни.

По информации карельских синоптиков, после неожиданного тепла к нам в республику вновь возвращается прохладная погода.

"Да, будет похолодание, -сказала синоптик карельского Гидрометцентра. - Ночные температуры уже 15, 16 мая будут от -3 до +5, а дневные не выше +10…+15 градусов. К выходным – 17, 18 мая чуть-чуть потеплеет, на пару градусов +13…+18".

Неустойчивый характер погоды, по словам синоптиков сохранится.

"Жары пока не будет, - сказали в Гидрометцентре, - обычная майская погода +10…+15. На севере в отдельные дни и похолоднее может быть".

Также будут и дожди.

"Дожди будут завтра в Петрозаводске, по республике небольшие, местами умеренные, а потом без существенных на ближайшую неделю. Единственное, ветер будет холодный".