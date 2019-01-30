Тепло пришло в Карелию ненадолго

Синоптик Карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказал, как долго простоит теплая погода на территории республики.

По информации Ишкиной, теплая я погода пришла в Карелию ненадорлго.

"Уже в четверг 31 января к вечеру температура начнет снижаться, - сказал Елена Ишкина, - осадки прекратятся. По южным и восточным районам Карелии еще сохранится относительно теплая погода -2…-7, а вот в Петрозаводске ночью уже похолодает до -12. Прояснится. Придет очередной циклон, который принесет похолодание, и ко 2 февраля в ночь ожидается уже -19".

Днем, по информации карельского Гидрометцентра, с 1 февраля температура опустится до -8…-12 градусов, осадков не ожидается.