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Тепло вернется в Карелию

Новости. Погода
06:40, 10 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Синоптики обещают жителям республики, что к концу недели морозы ослабнут.

Сухую и солнечную погоду с вполне зимними морозами в Карелию на этой неделе принес антициклон по имени "Ксавье". Как пишут в паблике "Погода в Петрозаводске и Карелии", огромный антициклон с центром над Нижним Новгородом занял всю Европейскую часть России. Большим недостатком такой погоды является отсутствие снега.

"К концу этой - началу следующей недели антициклон отойдет на восток, морозы ослабнут, временами начнутся осадки. Сказать, в каком они будут виде, пока сложно, все будет зависеть от траекторий прохождения циклонов", - пишут в паблике.

Ранее синоптики прогнозировали похолодание в Карелии после 20 декабря.

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