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Тепловым сетям Петрозаводска исполнилось 58 лет

Новости. Общество
11:00, 28 Февраля 2020
фото: © "ПКС-Тепловые сети"
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"РКС-Петрозаводск" реализовали четыре крупных проекта общей стоимостью более 200 млн рублей.

В прошлом году в АО "ПКС-Тепловые сети" был открыт Центр оперативно-диспетчерского управления (ЦОДУ).

В ЦОДУ поступает информация о работе котельных в режиме реального времени, сотрудники диспетчерской службы АО "ПКС-Тепловые сети" отслеживают 507 параметров работы систем теплоснабжения не только в Петрозаводске, но и в поселках Новая Вилга, Шуя и Мелиоративный, что позволяет оперативно реагировать на возможные отклонения в работе котельных. Этому событию предшествовала огромная работа всего коллектива.

В 2019 году АО "ПКС-Тепловые сети" полностью реконструировали котельную, расположенную по улице Ригачина, 11в. Установили на насосных станциях ПНС-13 и ПНС-14 местную автоматическую систему управления, что позволило осуществлять контроль режимов давления, аварийных ситуаций, состояния пожарной и охранной сигнализаций.

Все котельные АО "ПКС-Тепловые сети" оснащены специальными приборами для автоматического контроля над химическим составом сетевой и котловой воды, оборудованием и программными средствами для считывания и передачи данных в аварийно-диспетчерскую службу и централизованную химическую лабораторию. 

Сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" прикладывают все усилия, чтобы потребители чувствовали себя комфортно.

Поздравляем тепловые сети и весь коллектив предприятия с днем рождения. Процветания, улучшений и безаварийных дней.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-02-28 11:10:43
Может пора уже и об обновлении задуматься. На пенсию в 60 не отпустят.
Гость
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