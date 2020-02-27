Тепловым сетям Петрозаводска исполнилось 58 лет

"РКС-Петрозаводск" реализовали четыре крупных проекта общей стоимостью более 200 млн рублей.

В прошлом году в АО "ПКС-Тепловые сети" был открыт Центр оперативно-диспетчерского управления (ЦОДУ).



В ЦОДУ поступает информация о работе котельных в режиме реального времени, сотрудники диспетчерской службы АО "ПКС-Тепловые сети" отслеживают 507 параметров работы систем теплоснабжения не только в Петрозаводске, но и в поселках Новая Вилга, Шуя и Мелиоративный, что позволяет оперативно реагировать на возможные отклонения в работе котельных. Этому событию предшествовала огромная работа всего коллектива.



В 2019 году АО "ПКС-Тепловые сети" полностью реконструировали котельную, расположенную по улице Ригачина, 11в. Установили на насосных станциях ПНС-13 и ПНС-14 местную автоматическую систему управления, что позволило осуществлять контроль режимов давления, аварийных ситуаций, состояния пожарной и охранной сигнализаций.



Все котельные АО "ПКС-Тепловые сети" оснащены специальными приборами для автоматического контроля над химическим составом сетевой и котловой воды, оборудованием и программными средствами для считывания и передачи данных в аварийно-диспетчерскую службу и централизованную химическую лабораторию.

Сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" прикладывают все усилия, чтобы потребители чувствовали себя комфортно.



Поздравляем тепловые сети и весь коллектив предприятия с днем рождения. Процветания, улучшений и безаварийных дней.