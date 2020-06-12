Теплую погоду без осадков обещают синоптики в субботу в Карелии

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Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.