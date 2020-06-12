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Теплую погоду без осадков обещают синоптики в субботу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 12 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 13 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра на территории Карелии ожидается переменная облачность. Без  осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +4, +9, местами до 0 градусов. Днем будет +16, +21, на севере до +24 градуса.

В Петрозаводске небольшая облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке   +5, +7 градусов. Днем потеплеет до +17, +19 градусов.

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