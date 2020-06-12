Теплую погоду без осадков обещают синоптики в субботу в Карелии

О погоде на 13 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, завтра на территории Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +4, +9, местами до 0 градусов. Днем будет +16, +21, на севере до +24 градуса.
В Петрозаводске небольшая облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +5, +7 градусов. Днем потеплеет до +17, +19 градусов.
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