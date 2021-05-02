Территория на Березовой аллее в Петрозаводске включена в список голосования для благоустройства

Одна из общественных территорий Петрозаводска на Березовой аллее может быть благоустроена, если победит в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Об этом рассказала депутат парламента Карелии Марина Гуменникова, которая курирует проект.

На встрече с депутатом жители предложили благоустроить территорию возле дома № 40 на ул. Березовая аллея. По их словам, в начале 90-х там была детская площадка, но со временем ее сломали. Жители предлагают посадить на этой территории деревья и цветы, обустроить детскую и спортивную зоны.

«У нас есть возможность сделать эту небольшую территорию островком отдыха и комфорта. Здесь рядом находится филиал музыкальной школы имени Балакирева, детишки многие идут на занятия. Где им отдохнуть после занятий? Я надеюсь, в 2022 году они смогут это сделать здесь», — считает Марина Гуменникова.

Чтобы это стало возможным, территория должна победить в рейтинговом голосовании, которое проводится на платформе 10.gorodsreda.ru. Оно продлится до 30 мая.

Из 14 территорий, участвующих в голосовании в Петрозаводске, победителями станут семь — это объекты, за которые проголосуют большинство жителей.

Для этого надо перейти на сайт по ссылке https://10.gorodsreda.ru/voting/выбрать территорию и проголосовать за выбранный объект. Голосовать могут жители республики, которым уже исполнилось 14 лет.