Территория у мэрии Петрозаводска напоминает линию обороны из траншей и каменных баррикад (ФОТО)

Работы по благоустройству сквера у городской администрации далеки от завершения.

В ночь на 19 октября в Петрозаводске выпал первый снег. Однако масштабные работы по благоустройству карельской столицы, на которые были выделены средства в рамках подготовки города к 100-летию образования республики, далеки от завершения.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

По иронии судьбы самая плачевная ситуация сложилась у здания администрации Петрозаводского округа. Дорожно-строительная компания из Санкт-Петербурга "Зодчий" должна была закончить благоустраивать Сквер горсовета еще в конце августа. Но у мэрии вовсю идут земляные работы.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

Горожане и туристы вынуждены обходить развороченные тротуары, а подходы к самому зданию администрации напоминают линию обороны из траншей и каменных баррикад.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

В такой ситуации отмена праздничных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции стала для городских чиновников спасением. Очевидно, что карельская столица не успела бы подготовиться к юбилейным торжествам, которые были назначены на начало сентября.