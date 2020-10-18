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Территория у мэрии Петрозаводска напоминает линию обороны из траншей и каменных баррикад (ФОТО)

Новости. Общество
13:52, 19 Октября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Работы по благоустройству сквера у городской администрации далеки от завершения.

В ночь на 19 октября в Петрозаводске выпал первый снег. Однако масштабные работы по благоустройству карельской столицы, на которые были выделены средства в рамках подготовки города к 100-летию образования республики, далеки от завершения.


© Валерий Поташов/Столица на Онего

По иронии судьбы самая плачевная ситуация сложилась у здания администрации Петрозаводского округа. Дорожно-строительная компания из Санкт-Петербурга "Зодчий" должна была закончить благоустраивать Сквер горсовета еще в конце августа. Но у мэрии вовсю идут земляные работы.


© Валерий Поташов/Столица на Онего

Горожане и туристы вынуждены обходить развороченные тротуары, а подходы к самому зданию администрации напоминают линию обороны из траншей и каменных баррикад.


© Валерий Поташов/Столица на Онего

В такой ситуации отмена праздничных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции стала для городских чиновников спасением. Очевидно, что карельская столица не успела бы подготовиться к юбилейным торжествам, которые были назначены на начало сентября.      

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Комментарии

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zanoza
2020-10-19 15:41:19
Наглядный пример "успешного хозяйствования" , неужели им не стыдно за такой бардак в центре города!
David
2020-10-19 15:59:29
zanoza, Стыд? Это вы про что?
zanoza
2020-10-19 16:07:54
David, да так ,размечталась :) Стыд и совесть в наше время в страшном дефиците.
Театральный критик
2020-10-19 15:37:27
Гена борись. Мы тебя вытащим.
кир
2020-10-19 15:08:55
Чай не барья, обойдутся.
Изя
2020-10-19 14:50:44
Гену посадили и мэрия пошла в разнос , без пахана все рванули кто в лес . кто по дрова )))) :)
David
2020-10-19 14:20:16
Вот он пейзаж который хотят устроить орки всем горожанам, это и есть их комфортная среда!
nae
2020-10-19 14:15:29
Пора менять лозунг - Какая власть, такие тротуары!
однозначно
2020-10-19 14:15:09
у балетмейстера поташева свои повадки - шастать по городу и из кустов фотографировать.
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