Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Следком Карелии нашел подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в канализации 1
16.09.2020 11:48
Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор юному жителю Карелии, виновному в смерти друзей на Ладоге 4
16.09.2020 10:13
В Карелии уже 26 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса 2
16.09.2020 10:03
Комета скрылась за березой: дачник считает, что увидел метеорный поток в Карелии (ВИДЕО)
16.09.2020 06:40
Петрозаводская ТЭЦ переходит на зимний режим работы 1
16.09.2020 10:27
В Карелии еще 39 человек заболели COVID-19 1
16.09.2020 09:48

Террорист Брейвик попросил выпустить его из тюрьмы досрочно

Новости. Криминал
23:30, 16 Сентября 2020
фото: © REUTERS / Berit Roald/NTB Scanpix
Загрузка...

Норвежский террорист Андерс Брейвик попросил суд об условно-досрочном освобождении.

Осужденный получил право подать прошение, поскольку отсидел уже восемь лет. Кроме того, Брейвик намерен судиться с властями, так как, по его мнению, содержание в одиночной камере нарушает права. Об этом сообщает "Lenta.ru".

Ранее сообщалось, что Брейвик разослал несколько десятков писем разным людям и СМИ: он захотел, чтобы о нем написали книгу. Террорист хочет передать права на публикацию книги, фильма или интервью — он сам оценивает их стоимость в 86 миллионов крон (почти 9,7 миллиона долларов).

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме в Норвегии. Комитет, состоящий из трех судей, постановил, что "обращение заключенного неприемлемо в связи с ложными основаниями", сам террорист считал такое заключение бесчеловечным.

Находясь в заключении, преступник успел поменять имя — теперь его официально зовут Фьотольф Хансен.

22 июля 2011 года норвежец совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. В своих действиях он раскаялся только в феврале 2018 года, однако некоторые его заявления сочли манипуляцией.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

16.09.2020 16:06
Обществоведение
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 1
После ремонта фасадов домов и замены вывесок на зданиях центр столицы Карелии уже не похож на стихийный рынок.
Председатель остался за решеткой 13
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Вся аналитика

Чтиво

16.09.2020 14:30
Без политики
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
Те, кто считает, что в таких магазинах одежда только для бедных, глубоко ошибаются.
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
Пазлы из разных наборов 13
10.09.2020 15:14
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»