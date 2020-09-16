Террорист Брейвик попросил выпустить его из тюрьмы досрочно

Норвежский террорист Андерс Брейвик попросил суд об условно-досрочном освобождении.

Осужденный получил право подать прошение, поскольку отсидел уже восемь лет. Кроме того, Брейвик намерен судиться с властями, так как, по его мнению, содержание в одиночной камере нарушает права. Об этом сообщает "Lenta.ru".

Ранее сообщалось, что Брейвик разослал несколько десятков писем разным людям и СМИ: он захотел, чтобы о нем написали книгу. Террорист хочет передать права на публикацию книги, фильма или интервью — он сам оценивает их стоимость в 86 миллионов крон (почти 9,7 миллиона долларов).

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме в Норвегии. Комитет, состоящий из трех судей, постановил, что "обращение заключенного неприемлемо в связи с ложными основаниями", сам террорист считал такое заключение бесчеловечным.

Находясь в заключении, преступник успел поменять имя — теперь его официально зовут Фьотольф Хансен.

22 июля 2011 года норвежец совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. В своих действиях он раскаялся только в феврале 2018 года, однако некоторые его заявления сочли манипуляцией.