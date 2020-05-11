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Тещи Александра Цекало и Игоря Николаева восхитили фанатов (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:40, 11 Мая 2020
фото: Космополитен
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Избранницы музыкантов опубликовали редкие фото своих мам.

28-летняя Дарина Эрвин и 37-летняя Юлия Проскурякова похвастались своими мамами, пишет "Космополитен".

Супруга 59-летнего Александра Цекало Дарина показала, как выглядит ее мама. Знойная брюнетка обнародовала Сану в стильных нарядах. Женщина обладает стройной фигурой и изысканным вкусом. На одном из кадров она запечатлена в роскошном платье из шелка, на другом – в пышной юбке.


instagram.com/darina.ervin/

Дарина сняла родительницу в магазине, во время примерки обуви. "Мне так нравится иногда быть твоим персональным папарацци", - написала актриса и художница.


instagram.com/darina.ervin/

Фанаты остались под впечатлением от внешности родственницы Эрвин. "Какая молодая и стильная", "Красотка, дочь вся в нее", "У вас мама такая юная и модная!", "Обворожительная дама!", "Спасибо, что показали. Вы похожи!" - отметили они.

Жена 60-летнего Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала нежные семейные фото, для которых позировала с мамой Людмилой, бабушкой, сестрой и дочерью. Певица адресовала ей теплые строчки.  "Мама - это наше всё!!! На этих фото - четыре мамы! Счастья и здоровья!!!" - эмоционально указала артистка.


instagram.com/uliaveronika/

Поклонники оценили семейные моменты Юлии и Игоря. "Вам повезло с женой, тещей и дочерью! Все красотки", "Какие вы классные", "Очень молодо выглядит теща", "Такие славные все!", "Молодые и красивые женщины", - прокомментировали подписчики.


instagram.com/uliaveronika/

 

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