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Тхэквондист из Карелии завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
17:20, 22 Апреля 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Мастер спорта России Владислав Ларин из Карелии стал победителем Кубка президента Союза тхэквондо России.

Всероссийские соревнования на Кубок президента Союза тхэквондо России, одновременно представлявшие собой отбор на Чемпионат мира по тхэквондо, проходили 20 и 21 апреля в Черкесске. Информация об этом появилась в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».

В весовой категории свыше 87 килограмм победу одержал наш земляк, заслуженный мастер спорта России Владислав Ларин. Тренирует победителя Сергей Петров.

Также достойно представили Карелию на соревнованиях Антон Котков, Олеся Бардаченко и Софья Лисаченко.

Напомним, в начале апреля Владислав Ларин прекрасно выступил на Чемпионате Европы по тхэквондо, приехав оттуда с серебряной медалью.

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