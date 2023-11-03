Тхэквондистке из Карелии присвоили звание спортивного судьи всероссийской категории

Спортивным судьей всероссийской категории по тхэквондо стала Олеся Бардаченко.

В соответствии с приказом министерства спорта России категория «Спортивный судья всероссийской категории» присвоена карельской спортсменке, мастеру спорта России Бардаченко Олесе Владимировне.



Об этом сообщили в республиканском министерстве образования и спорта.



«Олеся Владимировна уже несколько лет является главным судьей наших региональных соревнований, участвует в качестве судьи во всероссийских соревнованиях по тхэквондо, первенствах России, международных соревнованиях «Russian Open», — сообщили в министерстве.



Напомним, ранее мы сообщали о том, как олимпийский чемпион из Карелии Ларин забрал золото Гран-при по тхэквондо в Китае.