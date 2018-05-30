Тхэквондисты из Петрозаводска привезли призовые медали с первенства СЗФО

Сборная России завоевала четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей на чемпионате Европы по тхэквондо в Казани и заняла первое место в общекомандном зачёте.

В последний день турнира россиянин Владислав Ларин завоевал золото в весовой категории до 87 кг, победив в финале испанца.

Кроме того, 18 -20 мая в Вологде состоялись первенство СЗФО среди юношей и девуше и первенство СЗФО среди юниоров до 21 года, II этап Спартакиады молодёжи.

Петрозаводские спортсмены успешно выступили на х соревнованиях и привезли домой медали разного наминала.

В возрастной категории среди юниоров до 21 года в различных весовых категориях завоевали медали Горшков Юрий (1 место), Беков Магомед (2 место), Филин Николай (2 место), Квартальная Екатерина (1 место), Лажиева Карина (1 место).

Среди кадетов 12-14 лет медали завоевали Олег Соколов, Никита Нестеренко, Вероника Жданова, София Лисаченко, Алина Петрова.

Победителями II этапа Спартакиады молодёжи стали Карина Лажиева, Магомед Беков, Юрий Горшков. Эти спортсмены получили право на участие в финале Спартакиады, который состоится с 16 по 19 июля в Пензе.