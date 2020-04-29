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Тимати и Лепс представили клип на совместную песню (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
19:10, 29 Апреля 2020
фото: © hoodyakov.com
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Рэпер Тимати опубликовал на YouTube клип на совместный трек с певцом Григорием Лепсом "С чистого листа".

Музыканты возвращаются с премии, на которой хип-хоп исполнитель взял главную награду. Он говорит, что сделать ему это было просто. Тогда Лепс спрашивает: "А ты бы смог все вот это начать с нуля?" – "Легко", – отвечает Тимати и на следующее утро просыпается в съемной квартире, без денег, связей и татуировок. Ему приходится начинать карьеру с самого начала, пишет издание "РИА Новости".

"Спасибо всей команде за возможность воплотить идею и переместиться в казалось бы другую для меня реальность. Такие эксперименты очень приземляют. Никто из нас не должен зарекаться. В жизни возможно все", – написал Тимати в инстаграме.

Продюсеры клипа – Павел Худяков и Корнелия Поляк. Режиссер –Заур Засеев ("Елки 1914", "Елки 3").

За сутки ролик набрал более миллиона просмотров и вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. 

 
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