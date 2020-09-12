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Тимати и Решетова расстались

Новости. Общество
21:40, 12 Сентября 2020
фото: © instagram.com/p/B6wKZdsBTNW/
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Модель Анастасия Решетова в своем Instagram объявила о том, что она и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) расстались после нескольких лет отношений.

Она отметила, что нынешний год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, пишет "РИА Новости".

"Но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", – пояснила модель.

Она отметила, что шесть лет, которые прошли с момента встречи и до лета этого года, были "прекрасными". Решетова пояснила, что их отношения были многогранными и эмоциональными, однако, в жизни все имеет свойство заканчиваться.
 
"Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть", – подчеркнула модель.

Она выразила надежду, что их отношения превратятся в идеальный родительских тандем ради их сына – Ратмира. Также девушка поблагодарила Тимати за любовь и поддержку, а также за то, что он сделал для нее.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что Решетова и Тимати расстались – этим летом они провели отпуск раздельно. В октябре прошлого года у пары родился сын по имени Ратмир. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.

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