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Тяга "к чистоте" довела петрозаводчанина до скамьи подсудимых

Новости. Криминал
09:40, 28 Мая 2020
фото: © dreamstime.com
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В Петрозаводске мужчина украл четыре флакона шампуня из магазина и попал под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции по Петрозаводску поступило сообщение от продавца сетевого магазина. Один из посетителей взял с витрины четыре флакона шампуня общей стоимостью 600 рублей и прошел мимо кассы. Работница пыталась его остановить, но он убежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний горожанин, который ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Мужчина дал признательные показания. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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