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Тягач с прицепом потерял груз на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:48, 03 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Опасный маневр, при котором трактор упал с прицепа грузовика, совершил водитель в Пятом поселке в Петрозаводске.

Сегодня, 3 марта, в 10.21 на пересечении улиц Халтурина, Пограничная и Боровая произошло ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автопоезд выезжал на перекрёсток с улицы Халтурина, совершая левый поворот на улицу Пограничная. На повороте перевозимый на полуприцепе трелёвочный трактор сорвал крепления и, съехав с транспортировочной платформы, завалился набок.

По всей видимости, полному опрокидыванию трактора с платформы прицепа воспрепятствовал крепёж.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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Комментарии

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David.
2021-03-03 13:06:26
Какого моржового ему надо с трелевочником в городе?
кир
2021-03-03 12:57:43
Водила - бестолочь. Достоин только пожизненного лишения прав.
Гость
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