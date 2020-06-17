Тягу пенсионеров к заработку в интернете используют мошенники

Мошенники начали использовать новый способ обмана пожилых людей, которые хотят получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов компании по кибербезопасности Zecurion.

Злоумышленники продвигают онлайн-платформы по торговле ценными бумагами для пенсионеров. В дальнейшем они получают удаленный доступ к их гаджетам и выводят деньги со счетов пожилых людей. Если сбережений у пенсионеров нет, то на них оформляют кредиты.

Как это выглядит на конкретных примерах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".