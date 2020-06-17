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Тягу пенсионеров к заработку в интернете используют мошенники

Новости. Общество
08:46, 18 Июня 2020
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Мошенники начали использовать новый способ обмана пожилых людей, которые хотят получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов компании по кибербезопасности Zecurion.

Злоумышленники продвигают онлайн-платформы по торговле ценными бумагами для пенсионеров. В дальнейшем они получают удаленный доступ к их гаджетам и выводят деньги со счетов пожилых людей. Если сбережений у пенсионеров нет, то на них оформляют кредиты.

Как это выглядит на конкретных примерах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-18 10:49:39
Просто жадность и тяга к халяве. Это наше, родное.
Гость
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