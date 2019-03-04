Тяжелобольного малыша доставили вертолетом из Петрозаводска в Санкт-Петербург

Вертолет Ми-8 МЧС России доставил младенца и его маму из Петрозаводска в Петербург для срочной медицинской помощи.

Как сообщил портал МЧС Медиа, в ночь на 3 марта на вертолетной площадке Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова приземлился вертолет Ми-8 МЧС России, осуществивший санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного младенца из Петрозаводска. Малыш нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, маленького пациента и его маму встречали сотрудники главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и медики. Далее каретой скорой помощи в сопровождении машины ГИБДД, он был доставлен в Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет для последующего лечения.

Вертолет Ми-8 МЧС России, совершивший санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, которые позволяют, в случае необходимости, оказывать медицинскую помощь пациентам во время полёта.