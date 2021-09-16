Тяжелую травму получил рабочий градообразующего предприятия в Карелии

На Кондопожском ЦБК рабочий в результате падения с высоты получил тяжелую травму головы, Следком возбудил уголовное дело.

Следственный отдел Кондопоги возбудил уголовное дело по факту получения производственной травмы рабочим местного ЦБК.

Предварительное следствие установило, что работник АО «Кондопожский ЦБК», находясь на производственной площадке, наступил на незакрепленный элемент решетчатого настила и упал с высоты около 3-х метров. В результате падения он получил травму головы, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.