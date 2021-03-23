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Тяжелые пациенты с коронавирусом продолжают поступать в ковид-центры Карелии

Новости. Общество
09:37, 24 Марта 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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В больницах республики от COVID-19 проходят лечение 539 человек, 55 из них – тяжелые.

По данным на 24 марта, в стационарах находятся 539 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 479 - в состоянии средней тяжести, 55 тяжелобольных и 5 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 83 человек, умерли 3 пациента. Всего с начала пандемии инфицировано 43334 человека, скончались 369.

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Комментарии

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User
2021-03-24 09:44:29
Так и "смотры техники на Кирова" продолжаются. Все взаимосвязано, однако.
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