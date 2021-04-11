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Тюменцам в День города покажут реконструкцию освобождения Петрозаводска 1944 года

Новости. Общество
07:30, 12 Апреля 2021
фото: Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия"
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Военно-историческую реконструкцию освобождения Петрозаводска, которое произошло 28 июня 1944 года, готовят для тюменцев в региональной общественной организации "Союз морских пехотинцев".

Если эпидемиологическая ситуация позволит, действие развернется на набережной Туры в День города, сообщает информагентство «Тюменская линия».

Как рассказал корреспонденту информагентства председатель совета "Союза морских пехотинцев" Александр Урюпин, реконструкция пойдет в рамках проекта "Памяти предков верны".

Будут задействованы более 70 человек, не только члены союза, но и волонтеры. Зрители увидят форму времен Великой Отечественной войны и станут свидетелями форсирования реки.

Реконструкция приурочена не только ко Дню города и 435-летию Тюмени, но и к юбилейной дате для всего российского военно-морского флота - 325 лет с того дня, когда по воле императора Петра I началось строительство отечественного флота.

Для тюменского "Союза морских пехотинцев" это не первый опыт воссоздания событий прошлых лет. Как пояснил Александр Урюпин, в 2016 году они организовывали военно-историческую реконструкцию освобождения Севастополя, а в 2018 году - Крымской наступательной операции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-04-12 10:06:20
Когда же в нашей стране начнуть жить сегодняшним и завтрашним днём . Достали чего то убогие .
David .
2021-04-12 09:59:35
Есть у Сурикова картина -" Взятие снежного городка" , описанное событие примерно того же масштаба. :)
Саныч
2021-04-12 09:57:52
В партию великого Путина верим. Нищие наслаждаются своей нищетой.
Горожанин
2021-04-12 09:44:25
Жители Тюмени хоть знают о существовании нашего города?!
наташка
2021-04-12 09:48:47
Горожанин, если двоечники то не знают. Ты небось тоже пр тюмень только сейчас узнал
карел
2021-04-12 08:59:33
Больше то нечего уже приезжим показать . всё в руинах .
David .
2021-04-12 08:34:07
Ничего не понял, но очень интересно.
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