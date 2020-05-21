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Тюрьма грозит жителю поселка Карелии за повторную езду пьяным

Новости. Происшествия
10:15, 22 Мая 2020
фото: © ОМВД России по Медвежьегорскому району
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В Медвежьегорском районе в отношении нарушителя ПДД возбуждено уголовное дело.

В минувший четверг в поселке Пиндуши сотрудники Госавтоинспекции Медвежьегорска отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2121 50-летнего водителя, сообщили в паблике "ОМВД России по Медвежьегорскому району".

Автоинспекторы выяснили, что ранее водитель уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение.

За повторное нарушение в пьяном состоянии водителю предстоит понести уголовное наказание, решение о котором примет суд.

В настоящее время мужчина задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее пьяный водитель устроил групповое ДТП в Петрозаводске.

 

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Комментарии

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кир
2020-05-22 10:28:37
Пятьдесат лет, а ума нет и уже не будет. Так, Mike?
Гость
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