Тюрьма грозит жителю поселка Карелии за повторную езду пьяным

В Медвежьегорском районе в отношении нарушителя ПДД возбуждено уголовное дело.

В минувший четверг в поселке Пиндуши сотрудники Госавтоинспекции Медвежьегорска отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2121 50-летнего водителя, сообщили в паблике "ОМВД России по Медвежьегорскому району".

Автоинспекторы выяснили, что ранее водитель уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение.

За повторное нарушение в пьяном состоянии водителю предстоит понести уголовное наказание, решение о котором примет суд.

В настоящее время мужчина задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее пьяный водитель устроил групповое ДТП в Петрозаводске.