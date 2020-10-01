"То, что произошло с открытием музея Карельского фронта, напомнило мультфильм "Великое закрытие"

Музей Карельского фронта в Беломорске проработал после своего торжественного открытия всего два дня.

На торжества во фронтовую столицу Карелии съехались заместители министров обороны и культуры России, заместитель секретаря Совета безопасности страны. Посмотреть на привезенные к музейному зданию артиллерийским орудиям 30 сентября собралось чуть ли не все население районного центра. Однако после своего открытия музей проработал всего два дня и уже первого октября был вынужден сообщить в социальных сетях, что "временно закрывается по техническим причинам". Правда, чуть позже на официальной странице музея в "ВКонтакте" появилось сообщение, что он "переходит в режим индивидуального графика открытых дверей", но оказалось, что музейной администрации даже придется вывозить оружие, предоставленное Минобороны, потому что здание не оборудовано сигнализацией.

Напомним, еще в апреле 2019 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, возглавляющий Государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, обратил внимание республиканских властей на срыв графика создания музея Карельского фронта. Открыть его планировалось 9 мая нынешнего года – к 75-летию Победы, но работы затянулись, и торжества были назначены на 30 сентября – День освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

"В итоге то, что произошло с открытием музея Карельского фронта, весьма сильно напомнило финал мультфильма "Великое закрытие", – считает журналист Валерий Поташов.

Читайте подробнее в рубрике "Личное мнение".