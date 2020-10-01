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"То, что произошло с открытием музея Карельского фронта, напомнило мультфильм "Великое закрытие"

Новости. Общество
13:03, 02 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Музей Карельского фронта в Беломорске проработал после своего торжественного открытия всего два дня.

На торжества во фронтовую столицу Карелии съехались заместители министров обороны и культуры России, заместитель секретаря Совета безопасности страны. Посмотреть на привезенные к музейному зданию артиллерийским орудиям 30 сентября собралось чуть ли не все население районного центра. Однако после своего открытия музей проработал всего два дня и уже первого октября был вынужден сообщить в социальных сетях, что "временно закрывается по техническим причинам". Правда, чуть позже на официальной странице музея в "ВКонтакте" появилось сообщение, что он "переходит в режим индивидуального графика открытых дверей", но оказалось, что музейной администрации даже придется вывозить оружие, предоставленное Минобороны, потому что здание не оборудовано сигнализацией.

Напомним, еще в апреле 2019 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, возглавляющий Государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, обратил внимание республиканских властей на срыв графика создания музея Карельского фронта. Открыть его планировалось 9 мая нынешнего года – к 75-летию Победы, но работы затянулись, и торжества были назначены на 30 сентября – День освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

"В итоге то, что произошло с открытием музея Карельского фронта, весьма сильно напомнило финал мультфильма "Великое закрытие", – считает журналист Валерий Поташов.

Читайте подробнее в рубрике "Личное мнение".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-10-02 15:09:11
Друзья мои, если б вы шото знали за эффективный менеджмент, вы плакали, как плачу я :) А я рыдаю :) :) потому шо у меня нет душевных сил еще и тут за все за это читать.
Пока никто не видит, надо пасть на пол и быстренько побиться в истерике - офигенно помогает :) :) :)
новый
2020-10-02 14:20:08
Этот писарчук поташев горазд только вокруг дерева дружбы плясать и ашипки из кустов фотографировать. На большее не способен. В коллекцию бесполезностей на пыльную полку.
кир
2020-10-02 13:55:07
А вы, бестолочи вместе с Поташовым, знаете как организовать работы по свалившимся из Москвы миллионам рублей? Не знаете. И никто не знает, когда нет людей, как планировать и чем, и как строить?
Экономика и подготовка производства у нас не цифровая, не компьютерная. ПетрГУ не готовит специалистов решать прикладные задачи, используя арсенал программ и компьютерной техники. Чего вы хотите? Как в народной сказке "по щучьему велению, по моему хотению"? Вопить только горазды, а проблема в стране системная. Пора это понять.
zanoza
2020-10-02 14:57:38
кир, это не системная проблема страны , это системные дураки в стране.
Саныч
2020-10-02 14:39:31
кир, не смеши. Ты только что обвинил чиновников в некомпетентности. Защитник из тебя уровня "пашаев".
Поцъ
2020-10-02 13:47:48
Ничего нового,в своё время Нелидов принимал открытие бассейна зимой, а горячей воды не было,там моржей пригласили поплавать, в холодной, так вроде было, бассейн приняли как хорошо действующий,уж спустя время подключили горячую воду...
zanoza
2020-10-02 13:21:59
Это уже не мультик "Великое закрытие" , а всероссийский обман, надо всё это безобразие до федеральных властей довести, может правильные выводы сделают по человеку получившему орден "За заслуги перед Отечеством".
Os
2020-10-02 13:14:47
Навигация на Соловки завершилась, туристов пока нет. Можно из Петрозаводска возить экскурсии, но в Карелии внутренний туризм неразвит.
Off
2020-10-02 13:11:55
Глубоки советские традиции по показухе .
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