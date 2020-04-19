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"То, что скот будет вывезен с фермы, – это не трагедия"

Новости. Общество
17:39, 19 Апреля 2020
фото: © официальный сайт Правительства Карелии/gov.karelia.ru
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Министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов рассказал о ситуации с предприятием "Видлица Агро", которое ждет ликвидация.

Депутаты Законодательного собрания отреагировали на крик о помощи работников "Видлица Агро" Олонецкого района. Единственным вопросом в повестке заседания парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике 15 апреля стала судьба совхоза в селе Видлица. Приглашенный на мероприятие министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов подтвердил опасения работников совхоза. По его словам, собственник предприятия Федор Михович, с которым была тяжба по разделу имущества пряжинского хозяйства, приобрел несколько аграрных активов в Ленобласти, куда он сейчас и намерен перевести поголовье скота из соображений экономической целесообразности.

"Есть поручение от главы республики в ближайшее время представить предложения по Видлице, – рассказал парламентариям глава Минсельхоза республики. – В принципе, "Видлицы" как структурное подразделение "Ильинского" в будущем – такой формат возможен. То, что скот будет вывезен с фермы, – это не трагедия. Скот мы восполнить можем. Наша задача – оперативно решить вопрос выкупа имущественного комплекса".

Подробнее о ситуации с сельхозпредприятием Олонецкого района читайте здесь.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2020-04-19 18:49:44
Пряжинский голодомор для этого человека тоже не был трагедией . Для этого приезжего чиновника в Карелии, всё обычное недоразумение .
Гость
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