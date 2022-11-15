«Точка роста»: в райцентре на юге Карелии появились микроскопы

В сортавальской школе №4 открыли кабинеты по физике, химии и биологии.

Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич в соцсети рассказал о том, что в школе № 4 открылся центр «Точка роста».



Он состоит из трех кабинетов для занятий по физике, химии и биологии. Кабинеты оборудованы проекторами, есть цифровая лаборатория, микроскопы, химические реактивы, лабораторная посуда, учебные пособия, физические приборы, конструктор программируемых моделей инженерных систем – для занятий робототехникой.



Это восьмая по счету «Точка роста» в Сортавальском районе. Ранее такие учебные модули были созданы в школах №№ 1, 3, 6, 7, в поселках Рускеала, Вяртсиля и Пуйккола.