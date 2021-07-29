Только каждый пятый россиянин доволен своей профессией

Доволен своей профессией и не хотел бы ее менять только каждый пятый россиянин, говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Исследование имеется в распоряжении РИА Новости.

Оно проводилось среди двух тысяч жителей крупных городов России. Более 70% работают в найме, еще 10% — самозанятые и владельцы бизнеса. Половина имеет доход от 30 до 60 тысяч рублей, четверть — менее 30 тысяч, 15% получают от 60 до 90 тысяч рублей, и 7% — более 90 тысяч.

«Переквалифицироваться в профессиональных инвесторов хотели бы 17% россиян. В направлениях ИТ, дизайна, маркетинга и SMM планируют развиваться по 10% респондентов. Еще 8% хотели бы заняться управлением проектами, а продажи и работа в сфере услуг привлекают по 7% респондентов. В медицине, как и в управлении продуктом, видят свое будущее по 4%. И только 22% россиян не хотят менять свою профессию», — выяснили авторы исследования.

За время пандемии 6% россиян уже сделали шаги в новом направлении и прошли обучение по новой специальности. Каждый второй из них (49%) стремился получить работу в более перспективном и высокооплачиваемом направлении, почти треть (29%) хотели попробовать себя в новой деятельности. При этом каждый десятый хотел бы за счет дополнительного образования получить новую должность у своего текущего работодателя. Такая же доля переучивается ради профессии своей мечты.

Из тех, кто осваивал новую квалификацию за последние полтора года, каждый десятый учился управлению проектами, продажам или специальности в сфере услуг, по 8% осваивали специальность в направлении ИТ и анализа данных, либо медицины.

Почти половина специалистов, получивших новую квалификацию, уже сменили работу: 24% перешли на новую позицию у своего текущего работодателя, а 18% нашли работу в другой компании. Вырасти в должности смогли 11% специалистов, прошедших обучение новой профессии, а в зарплате — 26%.