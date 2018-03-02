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Новости. Общество
23:05, 02 Марта 2018

Тольский поздравил Романова, осужденного на 21 год, с днем рождения и заявил, что "не верит в историю с педофилией"

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В прошлом известный политик, председатель Союза журналистов Карелии Валерий Тольский вспомнил, что у Ивана Романова, которого в пятницу, 2 марта приговорили к 21 году тюрьмы, сегодня день рождения.

"Сегодня Ивану Романову исполнилось 47 лет и сегодня же его приговорили к 21 году заключения..., - написал Валерий Тольский у себя на странице в соцсети. - Ванечка, а так мы его звали, был моим давним приятелем и хотя наши контакты последние пять лет носили эпизодический характер, я могу с уверенностью сказать, что человек он неплохой, может быть несколько несдержанный, но добрый. Он охотно помогал людям и делал это бескорыстно.

Было в нем что-то детское, максималистское, но, в то же время, он был успешным бизнесменом и достаточно состоятельным человеком. Ванечке нравилось, что вокруг него роились "дружки", постоянно восхвалявшие его, которых он с удовольствием поил и кормил и которые мгновенно забыли его, как только он был арестован. И, вообще, он не очень хорошо разбирался в людях.

Все случившееся грустно, нелепо и, боюсь непоправимо... Вернется ли когда-нибудь, выдержит ли он это тяжелейшее испытание, - не знаю... И, что скажет своему сыну?

Хорошо зная Ивана, я не верю в историю с педофилией, впрочем, и "кижское" дело достаточно спорно по квалификации, однако приговоры вынесены и что будет дальше одному Богу известно...

Ванечка не прочтет эти строки, но все же в день рождения я желаю ему мужества, силы воли, упорства, а главное не сдаваться! Ему есть ради кого жить, а пример Владимира Собинского показывает, что добиться справедливости можно, нужно только очень этого хотеть!

С днем рождения, Ванечка!".

Добавим, что Валерий Тольский стал, пожалуй, единственным в Карелии публичным человеком, поддержавшим Ивана Романова. Напомним, Валерий Тольский в прошлом был депутатом Законодательного собрания Карелии, долгое время возглавлял ГТРК и был председателем Союза журналистов республики. 

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