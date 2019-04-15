Тонны мусора из Беломорска вывезут на полигон в Сегеже

Возобновился вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из Беломорска на мусорный полигон в Сегежский район, сообщает правительство Карелии.

"На транспортировании отходов, складированных за зимний период в месте временного накопления ТКО Беломорска, будет задействовано пять единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Из-за труднодоступности многих населенных пунктов Беломорского района возможность вывозить большие объемы мусора отсутствует. Поэтому была задействована площадка для перегруза. Накапливаемые на ней твердые коммунальные отходы транспортируются в дальнейшем на мусорный полигон в Сегежу.

Общий объем ТКО, складируемых с 1 января в месте накопления отходов в Беломорске, составлял порядка 15 тысяч кубометров, из которых на сегодняшний день вывезено уже более 10 тысяч.