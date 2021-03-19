Тонувшего в реке ребенка с риском для жизни спасла 74-летняя пенсионерка из Карелии

Провалившийся под лед на реке мальчик, остался жив благодаря случайно оказавшейся поблизости пенсионерке - она рисковала жизнью, чтобы его спасти.

Как сообщает интернет-газета 47news, происшествие произошло 18 марта на реке Вуокса в Ленинградской области.

Гулявшая поблизости Светлана Жукова заметила бегущих по льду детей.

"Бегут, громко хохочут... Только подумала крикнуть им, чтобы остановились, но было слишком далеко - до них метров 100-150. И через секунду слышу крик о помощи", - рассказала Светлана Степановна.

Она поспешила к детям. Добираться до них пришлось ползком.

"Вижу: на льду сидит мальчик помладше, шести-семи лет, держит за рукав старшего, тот полностью в воде, только голова в шапке торчит, ему на вид лет 10-11. Голой рукой держится за лед и кричит: "Помогите, ведь я не умею плавать, а очень хочу жить". Так и сказал, - вспоминает Светлана. - Минут 10 он в ледяной воде точно пробыл. Видимо, младший очень крепко держал его. Повезло, иначе бы унесло течением".

Подобравшись поближе, пенсионерка замерла метрах в четырех от детей и скомандовала, чтобы тонущий активнее шевелил под водой ногами, а мальчик помладше тянул его наружу. Ей удалось до него дотянуться и вытащить обоих подальше от кромки льда. Обратно пришлось добираться до берега ползком - лед мог провалиться в любой момент.

"Одеты были в пуховики и теплые зимние брюки, это, видимо, тоже спасло. Сказала им бежать домой, вроде живут недалеко, на улице Калинина. Напоследок он обернулся и громко так говорит: "Спасибо, я вас никогда не забуду", - рассказала Светлана.

Фото предоставлено семьей Светланы Жуковой для 47news

В Приозерске она живет с декабря прошлого года, переехала туда из Карелии. В мае отметит 75-летие, у нее четверо взрослых сыновей, дочь, 11 внуков и пятеро правнуков. По словам героини, она с детства очень боится воды.