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Новости. Криминал
16:03, 18 Июля 2019
фото: www.facebook.com/pg/rajavartiolaitos

Торговавшего в Финляндии наркотиками жителя Карелии осудили за попытку пересечь границу

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Уже судимый за незаконное пересечение границы мужчина вновь предстал перед судом, сообщили в прокуратуре Карелии.

В мае подсудимый, не имеющий действительных документов на право выезда из РФ и без соответствующего разрешения, желая воссоединиться со своими близкими родственниками, постоянно проживающими в Финляндии, пешком проследовал по грунтовой дороге через лесной массив в направлении госграницы.

На удалении 2,5 тысяч м в глубине пределов пограничной зоны он был задержан пограничным нарядом.

До этого нарушитель несколько лет проживал в Финляндии, имел вид на жительство, однако был выдворен из страны в связи с тем, что занимался незаконным оборотом наркотических средств.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. 

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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