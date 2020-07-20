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Торговля в интернете обернулась для петрозаводчанок потерей денег

Новости. Общество
15:15, 21 Июля 2020
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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Мошенники обманули двух жительниц Петрозаводска, пытавшихся продать одежду в интернете, сообщил в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №2 в Петрозаводске обратилась 54-летняя гражданка. Она сообщила, что с ее банковской карты были незаконно списаны 9 тысяч рублей.

Как выяснилось, женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже пальто. Вскоре с ней связалась девушка и выразила желание купить товар. Она сообщила, что хочет оформить доставку, так как проживает в другом регионе, и прислала ссылку, куда следовало ввести реквизиты карты. Как только продавец это выполнила, с ее счета списалось более 4,5 тыс. рублей. Собеседница убедила, что произошел сбой, и попросила повторить действия еще раз. Таким образом, сумма убытка для заявительницы удвоилась.

Аналогичным образом аферисты лишили денег еще одну петрозаводчанку, разместившую в сети информацию о продаже вечернего платья. С ее счета также произошли два списания по 2 250 рублей.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Полицейскими установлено, что обе заявительницы получали звонки с одного и того же номера, зарегистрированного на территории другого государства.

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