Торговцы не торопятся оплачивать штрафы за организацию стихийных рынков в Петрозаводске

Ирина Мирошник рассказал, сколько штрафов удалось получить за незаконную уличную торговлю.

В последние годы в Петрозаводске широко развернулась уличная торговля. Стихийные рынки появляются во всех районах города.

Торговля ведется на ящиках в полной антисанитарии.

Власти регулярно проводят рейды по демонтажу стихийных рынков, но торговцы возвращаются вновь и вновь.

Во вторник на очередной планерке в администрации глава Петрозаводска Ирина Мирошник признала, что штрафы, которые применяются к торговцам, незначительные, да и оплачивать их нарушители не спешат.

"Проблема неоплаты штрафов есть", - сказала Мирошник.

Сейчас, по словам Мирошник, ведется работа о возможности штрафовать торговцев по КоАП.

"Там и штрафы существеннее, и есть возможность конфисковывать оборудование, что тоже будет действенной мерой", - сообщила Ирина Мирошник.

Напомним, ранее вносилось предложение о создании на месте несанкционированного рынка на Лососинском шоссе торговой галереи, состоящей из одинаковых павильонов, установленных за счет торговцев.