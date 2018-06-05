Торговцы не торопятся оплачивать штрафы за организацию стихийных рынков в Петрозаводске
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Ирина Мирошник рассказал, сколько штрафов удалось получить за незаконную уличную торговлю.
В последние годы в Петрозаводске широко развернулась уличная торговля. Стихийные рынки появляются во всех районах города.
Торговля ведется на ящиках в полной антисанитарии.
Власти регулярно проводят рейды по демонтажу стихийных рынков, но торговцы возвращаются вновь и вновь.
Во вторник на очередной планерке в администрации глава Петрозаводска Ирина Мирошник признала, что штрафы, которые применяются к торговцам, незначительные, да и оплачивать их нарушители не спешат.
"Проблема неоплаты штрафов есть", - сказала Мирошник.
Сейчас, по словам Мирошник, ведется работа о возможности штрафовать торговцев по КоАП.
"Там и штрафы существеннее, и есть возможность конфисковывать оборудование, что тоже будет действенной мерой", - сообщила Ирина Мирошник.
Напомним, ранее вносилось предложение о создании на месте несанкционированного рынка на Лососинском шоссе торговой галереи, состоящей из одинаковых павильонов, установленных за счет торговцев.
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