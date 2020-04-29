Товары из Мурманска "доставили" в магазин на севере Карелии за шесть минут

Специалисты территориального Управлением Россельхознадзора выявили нарушения при оформлении ветеринарных документов на продукцию, отправленную оптовиком из Мурманской области в небольшую торговую точку в Лоухском районе.

Как пояснили в ведомстве, с момента перемещения продукта от одной точки (например, от производителя или оптового склада) до другой (например, магазина) оформляется ветеринарный документ. При поступлении товара получатель должен проверить его соответствие данным в ветеринарных сопроводительных документах (ВСД), и, - если все в порядке, - погасить ВСД в ФГИС "Меркурий", подтвердив получение продукции.

Преждевременное гашение ВСД (например, в течение часа после отправки товара при том, что он направлен из другого города или области) может свидетельствовать как о халатном отношении к оформлению ветеринарных сопроводительных документов, так и о более серьезных нарушениях, например, получении продукции от нелегальных производителей, уверены в территориальном управлении Россельхознадзора.

В Карелии было выявлено 18 организаций, допустивших такое нарушение при доставке товаров из других регионов, и 5 – при доставке продукции из районов республики.

Так, в январе 2020 года оптовый поставщик из Мурманской области оформил 4 ВСД на продукцию, направленную в небольшую торговую точку в Лоухском районе Карелии. Время товара в пути составило всего 6 минут.

Поставщик из Санкт-Петербурга отправил товар предприятию в Суоярвский район, ветеринарные документы были погашены через 35 минут после отправления.

В адреса организаций, допустивших такие нарушения, направлены предупреждения с требованием предоставить объяснения нелогичным срокам гашения, сообщили в управлении.