"Трафаретчик" попался полицейским Карелии с поличным

Сотрудниками уголовного розыска в Кондопоге задержали юного жителя города бумажников, который наносил наркограффити, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники ОМВД России по Кондопожскому району при проверке оперативной информации в районе гаражного кооператива задержали 18-летнего жителя города бумажников.

Тот наносил на боксы надписи, рекламирующие работу в нелегальном интернет-магазине по продаже наркотиков. Увидев стражей правопорядка, молодой человек успел выкинуть баллончики с краской. Полицейские изъяли у него мобильный телефон, в котором находилась переписка с представителем интернет-магазина: каждую незаконно сделанную надпись следовало сфотографировать и отправить "нанимателю". Заодно молодой человек отправлял чеки о покупке аэрозольной краски.

По словам уличенного кондопожанина, за 90 нанесенных наркограффити, уродующих облик города, ему должны были заплатить 5 тысяч рублей.

В отношении молодого человека составлен административный протокол. В настоящее время судом назначено наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей.