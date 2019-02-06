Трафик на карельском участке границы падает

Число пересечений российско-финляндской границы в Вяртсиля сократилось в январе на 8%.

Начало 2019 года не увеличило трафик на карельском участке российско-финляндской границы: количество туристов продолжает снижаться. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, в январе на самом популярном в Карелии многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля-Ниирала" было зарегистрировано около 85,3 тысячи пересечений. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом это количество уменьшилось на 8%.

По данным финских пограничников, доля граждан Финляндии в общем потоке туристов, следовавших через Вяртсиля-Ниирала, составила 49%, а россиян – почти 50%. При этом количество финских граждан по сравнению с прошлогодним январем снизилось с 47,3 тысячи до 41,4 тысячи человек, а россиян – с 44,3 тысячи до 43 тысяч человек.