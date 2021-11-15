Трагедией закончилась попойка бывших супругов в Карелии

Зарезавшей бывшего мужа жительнице Медвежьегорского района грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратур Медвежьегорского района утвердил обвинительное заключению в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Уголовное дело было направлено в Медвежьегорский районный суд.

Женщина пила спиртное со своим бывшим мужем. Началась ссора, и обвиняемая ударила мужчину ножом. Женщина рассказала о случившемся соседям, а сама ушла из квартиры.

Бывший супруг скончался на месте до приезда скорой помощи.

Фигурантке уголовного дела грозит срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.