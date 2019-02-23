Трамп получил премию "Золотая малина" как худший актер

Президент США Дональд Трамп удостоился антипремии за участие в фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 9/11".

Жюри премии "Золотая Малина" признало президента США Дональда Трампа худшим актером. Такой "чести" американский лидер удостоился за участие в документальных фильмах "Смерть нации" Динеша Де Соузы и "Фаренгейт 9/11" Майкла Мура, пишет "Комсомольская правда".

Как сообщает агентство Reuters, Трамп не стал единственным представителем американских властей, получившим "Золотую малину" в этом году. Советник президента США Келлиэнн Конуэй, сыгравшая в фильме "Фаренгейт 9/11", была признана худшей актрисой второго плана, причем ее соперницей в этой номинации была супруга Дональда Трампа Меланья.

Трамп получает "Золотую малину" не в первый раз. В 1991 году он был удостоен антипремии худшему актеру второго плана за роль в фильме "Призраки этого не делают". Правда, такая оценка его актерских способностей ни разу не смутила. Президент США успел засветиться в эпизодах таких фильмов, как "Один дома-2", "Принц из Беверли-Хиллз" и многих других, сообщает "Комсомольская правда".