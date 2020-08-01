Транспортная прокуратура Карелии выявила нарушения в деятельности Госинспекции труда

Трудовая инспекция не вносила в реестр информацию о внеплановых проверках, а если и вносила, то ложную.

Как сообщается на сайте гепрокуратуры РФ, сотрудники Государственной инспекции труда по Карелии провели внеплановые проверки фирмы, специализирующейся на перевозке грузов водным транспортом. Но при этом информация о проверках в единый реестр не вносилась или содержала недостоверные сведения.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

Начальника трудовой инспекции обязали устранить нарушения.

Виновных привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.